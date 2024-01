Unfall auf B10: Sperrung der Bundesstraße führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

1 Auf der B10 Richtung Esslingen ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Reiss

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag auf der B10 in Richtung Esslingen gekommen. Dabei wurden zwei Männer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 15.00 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Esslingen unterwegs, als er wegen stockendem Verkehr stark abbremste und auf den rechten Fahrstreifen auswich. Ein ihm auf dem rechten Fahrstreifen folgender 42 Jahre alter BMW-Fahrer prallte in das Heck des Mercedes.