B10 in Stuttgart Unfall führt zu Chaos im Feierabendverkehr

Von dja 14. Dezember 2017 - 16:24 Uhr

Die Feuerwehr streute die Straße ab, um den ausgelaufenen Kraftstoff zu binden. Foto: 7aktuell.de/Jens Pusch

Am Donnerstagnachmittag kommt es zu einem Unfall auf der B10 in Stuttgart-Bad Cannstatt: Ein Lkw verliert Kraftstoff. Die Straße muss komplett gesperrt werden.

Stuttgart - Zu erheblichen Problemen im Berufsverkehr ist es am Donnerstagnachmittag auf der B10 in der Nähe der Wilhelma gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, ist bei einem Lkw der Tank aufgerissen. „Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar“, so ein Polizeisprecher am Nachmittag.

Um 15.20 Uhr war es zu dem Vorfall auf der B 10 in Richtung Wilhelma gekommen. Für kurze Zeit musste die Straße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn abstreuen, um den ausgelaufenen Kraftstoff zu binden. Auch jetzt ist die B 10 noch teilweise gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.