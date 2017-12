B10 bei Schwieberdingen Mercedes kracht in Sprinter

Von pho 18. Dezember 2017 - 15:30 Uhr

Ein Mercedesfahrer kommt am Montagnachmittag auf die Gegenspur und stößt mit einem Sprinter zusammen. Ein Fahrer wird schwer verletzt, der andere leicht.





Schwieberdingen - Bei einem Unfall auf der B10 nahe Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) sind am Montagnachmittag eine Person leicht und eine Person schwer verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von 30 000 Euro. Wie die Polizei berichtet, kam ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer, wahrscheinlich wegen gesundheitlicher Probleme, gegen 12:45 Uhr auf der Bundesstraße nahe der Ausfahrt Schwieberdingen-Ost in Richtung Stuttgart auf die Gegenspur. Dort kollidierte das Auto mit einem Sprinter der Marke Citroen, dessen 36-jähriger Fahrer in Richtung Mühlacker unterwegs war.

Die Fahrer wurden bei der Kollision schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben, waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, der Mercedes-Fahrer leicht, der Sprinter-Fahrer schwer. Beide mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Wegen der Bergungsarbeiten war die Strecke bis 14:31 Uhr komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet, dennoch entstand ein Stau. Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen war mit drei Fahrzeugen und 25 Wehrleuten an der Unfallstelle im Einsatz.