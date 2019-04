1 Bei dem Unfall enstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Foto: dpa

Auf der B10 bei Geislingen an der Steige ist am Freitagabend ein Hochzeitskonvoi mit etwa 30 Autos unterwegs. Als einer der Fahrer bremst, löst er damit eine Kettenreaktion aus.

Geislingen an der Steige - Diese Hochzeit wird allen Beteiligten wohl länger im Gedächtnis bleiben. Am Freitagabend ist eine Hochzeitskonvoi mit etwa 30 Autos auf der B10 bei Geislingen an der Steige mit Fahrtrichtung Göppingen unterwegs. Gegen 17 Uhr bremst ein der Fahrer. Die drei folgen Autos können mit Ach und Krach ausweichen. Doch einem 21-Jährigen gelingt dies nicht mehr. Das berichtet die Polizei.

Mit seiner Mercedes E-Klasse prallt er gegen die A-Klasse einer 27-Jährigen. Dieser Wagen wurde durch die Wucht in eine weitere E-Klasse eines 63-Jährigen geschoben. Zwei der acht Insassen trugen bei der Karambolage leichte Verletzungen davon.

Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 40.000 Euro. Ob bei der Hochzeit dennoch unbeschwert gefeiert wurde, ist der Geislinger Polizei nicht bekannt.