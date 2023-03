1 Der Verkehr konnte an der Unfallstelle nur eine Spur nutzen, so kam es am Montag zu einem längeren Rückstau. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG/Eibner-Pressefoto

Im Berufsverkehr auf der B10 hat am Montagmorgen ein Unfall für einen längeren Stau in Fahrtrichtung Stuttgart gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagt, gab es zwischen den Anschlussstellen Esslingen-Pliensauvorstadt und Esslingen-Weil gegen 7.30 Uhr einen Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Wie viele Fahrzeuge genau beteiligt waren ist zur Zeit noch nicht bekannt – ebenso der genaue Unfallhergang. Durch den Unfall musste die Polizei eine Spur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart für über eine Stunde sperren. Obwohl der Verkehr auf einer Spur weiterhin fließen konnte, kam es so zu einem langen Stau im Berufsverkehr. Gegen 8.45 Uhr waren die Arbeiten erledigt und die Spur konnte wieder frei gegeben werden. Über die Höhe des Schadens und darüber, ob Personen verletzt wurden, konnte die Polizei noch keine Angaben machen.