Dass Prominente öffentlich einen Boxkampf gegeneinander austragen, gibt es immer wieder. Stichwort: Promiboxen bei ProSieben mit Duellen zwischen Stefan Raab und der Ex-Profi-Boxerin Regina Halmich. In den Ring stiegen auch Reality-TV-Persönlichkeiten wie Serkan Yavuz – bekannt aus der RTL-Sendung „Die Bachelorette“ – oder Paul Janke, der Bachelor der zweiten Staffel „Bachelor“.

2023 gab es ein ähnliches Spektakel – das Bildplus-Format „Fame Fighting“ von Reality-TV-Star Eugen Lopez. Das kam gut an, also geht es 2024 in die zweite Runde. Bis man die Boxkämpfe sehen kann, dauert es noch – zumal sich die Kandidaten ihre Teilnahme daran erkämpfen müssen. Deswegen treten an diesem Freitag (24. Mai) 16 Promis zunächst beim „Fame Fighting Challenger“ gegeneinander an. Was hat es damit auf sich?

Fame Fighting 2024: Diese Kandidaten kämpfen um einen Platz beim Hauptevent

Beim „Fame Fighting Challenger“ stehen sich die Promis an diesem Freitag, 24. Mai, in acht Duellen im „Kunstwerk“ in Mönchengladbach gegenüber. Sie haben die Chance, sich ein Ticket für das Hauptevent „Fame Fighting“ im November zu erkämpfen.

In den Ring steigen folgende Personen:

Lena Schiwiora („Temptation Island“) – Light Welterweight

Baybora „Bocc“ Özsu („Love Island“) – Heavyweight

Jakub Merlan-Jarecki („Prominent getrennt“) – Super Heavyweight

Evi Maria („Love Island“) – Lightweight

Babak „Bobby“ Cheraghpour („Germany Shore“) – Cruiserweight

Sima Milena (Influencerin) – Bantamweight

Franco „Iron“ Klepac („Love Fool“) – Cruiserweight

Jessica Accit („Temptation Island“) – Welterweight

Nikola Glumac („Temptation Island“) – Heavyweight

Laura Peuker („Temptation Island“) – Bantamweight

Alessandra Wichert („Love Island“) – Lightweight

Giuliano „Butterfly“ Hediger („Love Fool“) – Cruiserweight

Burc „Bucci“ Biberoglu („Love Island“) – Heavyweight

Mischa Mayer („Love Island“) – Heavyweight

Tobias Pietrek („Ex on the Beach“) – Heavyweight

Nicolas Nizou („Love Island“) – Cruiserweight

„Fame Fighting Challenger“ 2024: Welche Duelle gibt es?

An diesem Freitag wird es im Ring dann folgende Duelle geben:

Giuliano Hediger gegen Franco Klepac

Evi Maria gegen Alessandra Wichert

Baybora „Bocc“ Öszu gegen Burc „Bucci“ Biberoglu

Sima Milena gegen Laura Peuker

Mischa Mayer gegen Tobias Pietrek

Lena Schiwiora gegen Jessica Accit

Nicolas Nizou gegen Babak „Bobby“ Cheraghpour

Jakub Merlan-Jarecki gegen Nikola Glumac

„Fame Fighting Challenger“ 2024: Wo kann man das sehen?

Das Box-Spektakel startet am Freitagabend um 18 Uhr. Die „Bild“ wird das Event auf ihrer eigenen Webseite – Bild.de – live übertragen. Sehen können das alle, die ein Bildplus-Abo mit Fight-Pass haben. Als Neukunde kostet das Bildplus-Abo 1,99 Euro im Monat (monatlich kündbar), den Bild-Fight-Pass gibt es für 10 Euro. Wer beides hat, kann die Kämpfe dann auf stationären und mobilen Endgeräten im Stream verfolgen, ausgenommen ist die Smart-TV-App.

Stand Freitagmittag (12 Uhr) gibt es noch einige wenige Restkarten, um die Show in Mönchengladbach live zu verfolgen. Tickets gibt es ab 59 Euro. Zum Hauptevent im November ist bislang noch nicht viel bekannt – auszugehen ist allerdings, dass sich die Veranstalter am Event in Bezug auf die Übertragung, Tickets und Co. aber am Event aus dem vergangenen Jahr orientieren.