Nach mehr als drei Jahrzehnten beim ZDF hat sich Béla Réthy (66) im Rahmen der umstrittenen Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar Ende des vergangenen Jahres verabschiedet. Der legendäre Sportjournalist ging nach dem Halbfinale Frankreich gegen Marokko in Kommentatoren-Rente. Wohl schon bald werden Fans aber wieder seine Stimme hören.

Amazon Prime Video hat angekündigt, dass Réthy Erzähler in der vierteiligen Dokumentation "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" ist. Die Doku-Reihe zeigt den Weg der deutschen Fußballnationalmannschaft zur und bei der WM 2022. So soll es nicht nur um die Spiele vor Ort in Katar gehen, sondern auch um die Vorbereitungen - vor und hinter den Kulissen. Laut der Mitteilung sei es Béla Réthys erstes Engagement seit seinem Abschied im Dezember.

Béla Réthys letzte WM aus neuer Perspektive

"Noch nie gab es im Vorfeld und während einer Weltmeisterschaft so viele kontroverse Diskussionen wie dieses Mal in Katar - und nicht nur über das Sportliche, sondern vor allem auch über Dinge abseits des Platzes", wird Béla Réthy zitiert. Die Anfrage für den Erzähler-Job habe ihn "sehr gefreut", da er so seine letzte WM "noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive" erleben konnte. Er verspricht Zuschauerinnen und Zuschauern "eine sehr emotionale und ehrliche Reise".

"All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" wird exklusiv bei Amazon Prime Video streambar sein. Aktuell ist nicht bekannt, wann genau die Doku-Serie erscheinen soll. Noch in diesem Jahr wird es wohl so weit sein.