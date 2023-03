1 Bei Waldhausen konnten die beiden Raser gestoppt werden. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Ein Porsche- und ein Mercedes-Fahrer liefern sich auf der B 29 ein Rennen. Mit mehr als 200 Sachen sind sie auf der Bundesstraße unterwegs – doch dann überholen sie das falsche Fahrzeug.









Der Polizei ist es am Donnerstagmittag im Rems-Murr-Kreis gelungen, ein illegales Straßenrennen zu beenden. Offenbar waren gegen 11.30 Uhr ein 39 Jahre alter Porsche-Fahrer und ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B 29 von Schorndorf in Richtung Aalen gerast – laut der Polizei fuhren sie mit „deutlich über 200 Stundenkilometern“. Pech für die beiden: Zwischen den Anschlussstellen Plüderhausen und Waldhausen überholten beide Autos ein mit Videokamera ausgestattetes Zivilfahrzeug der Verkehrspolizei. „Die Kollegen waren zufällig dort unterwegs“, so ein Sprecher der Polizei. Die Kamera werde lediglich eingeschaltet, wenn ein konkreter Anlass bestehe – wie in diesem Fall.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stoppten beide Raser auf der Höhe von Waldhausen. Die Fahrzeuge und die Führerscheine wurden beschlagnahmt, auf die beiden Männer kommt nun ein Strafverfahren zu. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sowie Fahrer, die durch das Rennen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0 79 04 / 9 42 60 zu melden.