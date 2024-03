Autofahrer müssen sich in der Stuttgarter Innenstadt länger als geplant auf Einschränkungen auf der Konrad-Adenauer-Straße (B 14) einstellen. Die Netze BW erneuert dort seit Ende Februar auf Höhe der Staatsgalerie eine Gasleitung. Im Dezember war bei einer routinemäßigen Kontrolle ein Leck entdeckt worden. Da die Leitungen unter der viel befahrenen Hauptstraße verlaufen, mussten zwei Fahrspuren in Richtung Bad Cannstatt gesperrt werden.

Zufahrt zum Hauptbahnhof weiter möglich

Bereits seit Ende Februar werden nun neue Leitungen verlegt, erklärt ein Sprecher von Netze BW. Dafür ist die rechte der beiden Fahrspuren der B 14 vom Charlottenplatz in Richtung Gebhard-Müller-Platz gesperrt. Das Abbiegen in Richtung Wagenburgtunnel und zum Hauptbahnhof ist weiter möglich. Ebenso sind die Zufahrten zu den Tiefgaragen am Haus der Geschichte und der Staatsgalerie frei. Die Bauarbeiten an dem rund 270 Meter langen Teilstück sollten rund vier Wochen lang dauern. Doch nun sind Probleme aufgetreten. Die Sperrung dauert daher länger als geplant. Die Netze BW geht aktuell davon aus, dass die Arbeiten noch bis zum 19. April andauern.