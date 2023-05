5 Wegen des Unfalls ist die B 10 in Richtung Ulm stundenlang voll gesperrt. Foto: SDMG

Aus unbekannter Ursache gerät der Fahrer am Montagmittag auf der B 10 in Richtung Ulm ins Schlingern und fährt gegen die Mittelleitplanke. Die Bergung zieht sich über Stunden hin. Der Unfall führt auch beim Busverkehr zu Ausfällen und Verspätungen.









Erhebliche Verkehrsbehinderungen hat ein umgekippter Betonmischer am Montag auf der B 10 im Kreis Esslingen verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer gegen 12.40 Uhr auf der Bundesstraße von Stuttgart kommend in Richtung Ulm unterwegs gewesen. Im Bereich der Ausfahrt Reichenbach sei er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und beim Gegenlenken mit der Mittelleitplanke kollidierte. In der Folge kippte der Betonmischer auf die Seite und blieb schräg zur Fahrbahn liegen. Der verletzte Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, er wurde aber vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.