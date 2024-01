Wann und wo Sie das Wiedersehen der 5. Staffel von „Are You The One“ schauen können und weitere Infos zu Show, lesen Sie im Artikel.

Seit November 2023 können die Zuschauer die 5. Staffel von „Are You The One“ mitverfolgen, ob die Teilnehmer mit einem Preisgeld von anfangs 200.000 Euro nach Hause fahren oder leer ausgehen. Nach der letzten Folge steht bekanntlich die Wiedersehensshow in den Startlöchern.

Wann kommt das Wiedersehen von „AYTO“ Staffel 5?

Seit dem 18. Januar 2024 um 0 Uhr können die letzten beiden Folgen der 5. Staffel von „Are You The One“ auf RTL+ gestreamt werden. In der letzten Folge erfahren sowohl die Kandidaten als auch die Zuschauer, ob alle Perfect Matches gefunden wurden und die Teilnehmer mit einem dicken Geldbeutel nach Hause fliegen oder leer ausgehen. Das Wiedersehen wird dann eine Woche später, am Donnerstag, den 24. Januar 2024, zum Streamen verfügbar sein.

Wo kann man das Wiedersehen schauen?

So wie auch alle bisherigen Folgen wird das Wiedersehen ab 0 Uhr auf RTL+ zum Streamen verfügbar sein. Um „Are You The One“ schauen zu können, benötigen Sie also ein RTL+-Abo.

Die Finale Folge: Haben die Kandidaten das Preisgeld gewonnen?

Achtung, Spoiler! In der letzten und entscheidenden Matching Night leuchteten am Schluss nur 7 von 10 Lichter, sodass es für die Teilnehmer keine Siegesprämie gibt. Lediglich Lina darf sich über 20.000 Euro freuen, die sie sich in einer vorherigen Match-Box-Entscheidung erspielt hat. Abzuwarten bleibt auch, ob sie das Geld mit den anderen Teilnehmern geteilt oder für sich allein genommen hat.

Das sind die 7 Perfect Matches:

Sandro und Julia

Jana und Ryan

Paulo und Lisa-Marie

Eti und Maja

Kevin und Lina

Shelly und Wilson

Geritt und Tais, Pia und Melanie

Beim Wiedersehen werden dann unter anderem die 3 fehlenden Perfect Matches bekanntgegeben.