Sängerin Ayliva geht nächstes Jahr auf große Deutschland-Tour. Auch in der Schweiz und in Österreich wird sie auftreten. Wie der Kartenverkauf funktioniert und alles Wissenswerte zur Tour, haben wir im Artikel zusammengefasst.

So kommen Sie an Tickets für Ayliva 2024

Wer sich für den Vorverkauf angemeldet hatte, der konnte bereits am 19. September Tickets für die Shows kaufen. Ayliva bestätige in ihrer Instagram-Story, dass die Shows in Hannover, in Köln am 14. September und in Stuttgart am 21. September bereits ausverkauft sind. Wer Tickets für die anderen Shows ergattern möchte, kann ab dem 20. November 2023 um 17 Uhr auf Eventim sein Glück versuchen.

So viel kosten Tickets für Ayliva 2024

Im Fan-Presale wurden die günstigsten Karten ab circa 43 Euro (Kategorie 4 Sitzplatz) angeboten. Für einen Stehplatz im Innenraum müssen Sie circa 57 Euro bezahlen. Wer etwas weiter vorne im Golden Circle stehen möchte, muss mit circa 80 € pro Ticket rechnen. Direkt vor der Bühne, im sogenannten „Diamond Circle“ kostet ein Ticket circa 94 €.

In diesen Städten wird Ayliva 2024 auftreten

04. September in Leipzig

06. September in Hannover

07. September in Berlin

10. September in Hamburg

14. September in Köln

15. September in Köln

17. September in Mannheim

18. September in Frankfurt

21. September in Stuttgart

22. September in Stuttgart

23. September in Zürich

25. September in München

26. September in Wien

Das Konzert in Stuttgart (22. September) wurde nachtäglich noch veröffentlicht. Es bleibt also abzuwarten, ob noch weitere Zusatzkonzerte folgen werden.