Autoverkehr in Stuttgart: Straßensperrungen für Arbeiten am Leuze-Knoten

Straßensperrungen für Arbeiten am Leuze-Knoten

1 Die Neugestaltung des Leuze-Knotens gilt als eines der größten Straßenbauprojekte in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Die Arbeiten an der Neugestaltung des Leuze-Knotens beim Mineralbad Leuze laufen seit Jahren. Die Sanierung eines Tunnels ist nun abgeschlossen, an einem anderen beginnt sie erst. In mehreren Nächten gibt es Sperrungen. Wie wird der Verkehr umgeleitet?











Noch immer laufen die Arbeiten am Umbau des Leuze-Knotens am Neckar. Nun startet eine neue Bauphase und die Verkehrsführung wird erneut geändert. Autofahrer müssen sich auf neue Umwege einstellen, denn für die Vorbereitungen der Bauarbeiten sperrt die Stadt die B 10 und B 14 in mehreren Nächten.