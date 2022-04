93-Jährige kracht in Vordermann – drei Verletzte

Autounfall bei Marbach am Neckar

5 Der Unfall ereignete sich bei Marbach am Neckar. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Ein 65-jähriger Volvo-Fahrer will am Dienstag nach links auf einen Feldweg abbiegen. Dies bemerkt eine 93 Jahre alte VW-Fahrerin zu spät. Sie kracht ins Heck des Volvo – mit schlimmen Folgen.















Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße 1124 bei Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) sind am Dienstagvormittag drei Menschen verletzt worden, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.500 Euro.

Wie die Polizei meldet, war ein 65 Jahre alter Volvo-Fahrer gegen 11.15 Uhr von Rielingshausen kommend in Richtung Erdmannhausen unterwegs und wollte von der L1124 nach links auf einen Feldweg abbiegen. Hinter ihm saß eine 93-Jährige in ihrem VW. Die Seniorin bemerkte wohl zu spät, dass der Volvo-Fahrer abbremste und krachte ins Heck des Wagens. Der Volvo wurde durch den Aufprall nach links über die Gegenfahrbahn auf den Feldweg geschleudert. Im Zuge dessen kollidierte der Volvo mit dem Hyundai einer 34-Jährigen, die in die Gegenrichtung fuhr.

Der Volvo-Fahrer war so schwer verletzt, dass er nicht selbstständig aus seinem Auto steigen konnte, die Feuerwehr rettete ihn. Dazu musste das Dach des Fahrzeugs entfernt werden. Auch die 93-Jährige und die 34 Jahre alte Frau wurden verletzt. Alle drei Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Volvo und der VW mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße komplett gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Marbach am Neckar und Rielingshausen befanden sich mit insgesamt 33 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz.