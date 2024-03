Autos in Geislingen an der Steige zerkratzt

1 Die Polizei ermittelt gegen eine 59-Jährige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In der jüngeren Vergangenheit wurden die Autos dreier Frauen aus Geislingen an der Steige zerkratzt. Deshalb bringen die Geschädigten Kameras in ihren Fahrzeugen an – und die Falle schnappt zu.











Link kopiert



Eine 59 Jahre alte Frau steht im Verdacht, die Autos ihrer drei Ex-Kolleginnen in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) mutwillig zerkratzt zu haben. Die Geschädigten waren der Frau auf die Schliche gekommen, indem sie Kameras in ihren Autos installiert hatten.