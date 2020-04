Riesiger Ansturm am Wochenende – so reagiert der Betreiber

6 Lange Schlangen sind mittlerweile ein gewohntes Bild beim Autokino Kornwestheim. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Das Autokino Kornwestheim platzt während der Corona-Krise förmlich aus allen Nähten. Am Wochenende waren täglich bis zu 1000 Kinogänger auf dem Gelände. Keine einfache Aufgabe für den Betreiber, Herr der Lage zu bleiben.

Kornwestheim - Während die Corona-Krise für etliche Betriebe negative Folgen hat, gibt es auch Nutznießer dieser Situation, wie beispielsweise die Autokinos. Und so ist es kaum verwunderlich, dass das Autokino in Kornwestheim auch am vergangenen Wochenende einen riesigen Ansturm von Kinogängern verzeichnete. Um dieser wahrhaft exorbitanten Blechlawine Stand zu halten, mussten sich die Betreiber ein neues Verkehrskonzept auf dem Gelände ausdenken, das seit Freitag, 17. April, umgesetzt wird.

„Vor der Corona-Krise hatten wir täglich grob zwischen 50 und 100 Besucher in unserem Autokino in Kornwestheim“, sagt Axel Wahmke, Geschäftsführer der DWJ-GmbH, zu der neben Kornwestheim fünf weitere Autokinos in München, Frankfurt, Köln und Essen gehören, „nun sind es knapp 1000“. Das sei auch der Tatsache geschuldet, dass zurzeit täglich zwei Vorstellungen laufen, vor Corona gab es dies nur an Wochenenden.

„Aufgrund dieses Ansturms sind wir schnell an die Grenzen unserer Kapazitäten gelangt“, erklärt Axel Wahmke. „300 Autos dürfen pro Vorstellung auf unser Gelände, das sind 600 Fahrzeuge pro Tag. Dies äußerte sich in langen Staus, teilweise bis auf die B27 zurück. Dabei bekam ich dann schon Bauchschmerzen“, gibt der Geschäftsführer zu.

Neues Konzept bringt Entlastung

Ein neues Verkehrskonzept musste her und so wurde der Kassenbereich verlegt, sodass die Autofahrer nun erstmal eine Runde auf dem Gelände drehen müssen, bevor sie an die Kasse gelangen. Durch diese Änderung können auf dem Gelände seit Freitag rund 100 Autos vor dem Kassenbereich im Stau stehen, davor waren es nur etwa 40.

Eingeschlagen hat die Änderung bereits: „Am Wochenende konnten wir definitiv eine Verbesserung der gesamten Verkehrssituation rund um unser Autokino feststellen“, zeigt sich Wahmke zufrieden.

Doch nicht nur auf der Straße steigt der Ansturm – auch die Datenautobahn ist zunehmend verstopft. „Am Montagmorgen startete der Vorverkauf für die kommenden anderthalb Wochen – der Run darauf war so groß, dass unsere Server zeitweise in die Knie gingen“, berichtet der Geschäftsführer. In die Knie geht das Autokino Kornwestheim trotz des Andrangs bislang allerdings nicht. „Obwohl wir gerade die Massen zu Gast haben, funktioniert es doch recht gut. Wer zu uns ins Autokino kommt, kann dies – Online-Reservierung und Barcodescannern sei Dank – ganz ohne Kontakt tun“. Und dies wird wohl noch eine Weile so anhalten.