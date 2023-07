1 Gilt als Stilikone: Der Mercedes-Benz 300 SL Coupé mit Flügeltüren. Um solch einen Wagen geht es. Foto: /gms/Mercedes-Benz Archiv

Während die Ermittlungen nach der Razzia beim Ditzinger Oldtimerhändlers Klaus Kienle noch laufen, wird am Landgericht Stuttgart ein anderer Fall verhandelt. Ein Belgier wirft Restaurator Kienle den Verkauf eines in Aachen entwendeten Fahrzeugs vor.









Keine Ruhe für Klaus Kienle: Nach der Razzia bei dem Ditzinger Oldtimerhändler Klaus Kienle lässt ein weiterer Fall den Restaurator nun in einem zwielichtigen Licht erscheinen. Im Mittelpunkt steht ein Mercedes Benz 300 SL Coupé, ein Flügeltürer oder auch Gullwing – jenes legendäre Fahrzeug also, das in Fachkreisen als Stilikone gilt. Der Fall wird derzeit am Landgericht Stuttgart verhandelt.