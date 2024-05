1 Im Bus kam im März der Pokal in die Stuttgarter City. Während der EM setzt die Stadt auf nahezu autofreie Zonen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

„Die ganze Stadt ein Stadion". Damit das EM-Motto der Landeshauptstadt ein Erfolg wird, haben Stadtverwaltung und Polizei ihr Sicherheits- und Verkehrskonzept für die Innenstadt vorgestellt.











Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft, das – nach den Olympischen Spiele in Paris – weltweit größte und publikumsträchtigste Sportereignis in diesem Jahr. Rund zehn Millionen Fußballbegeisterte werden dann in Deutschland vor allem in den zehn Spielstädten, den sogenannten Host Cities, erwartet. Und die kommen nicht nur aus Europa. „Bei den Kartenvorbestellungen liegt China auf Platz sieben“, sagt Thomas Pollak, Gesamtprojektleiter der UEFA Euro 2024 Host City Stuttgart. Zusammen mit der Polizei und der Stadtverwaltung hat er das Mobilitätskonzept für die vier Wochen vom 14. Juni bis zum 14. Juli vorgestellt.