Autofrachter vor zwei Jahren gesunken: Eignerin und Versicherer verlangen Schadenersatz – auch von Porsche

1 Die Schiffseigentümerin macht dem Landgericht Stuttgart zufolge geltend, dass das Feuer von einem Porsche ausgegangen sei. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Vor gut zwei Jahren ist der Autofrachter „Felicity Ace“ nach einem Brand im Atlantik gesunken. Nun wollen Eignerin und Versicherer Schadenersatz in Millionenhöhe - unter anderem von Porsche











Nach dem Untergang eines Autofrachters verklagen die Schiffseigentümerin sowie Versicherungen Porsche und eine weitere VW-Gesellschaft auf Schadenersatz. Gegen den Sportwagenbauer macht die Klägerin Ansprüche in Höhe von insgesamt knapp 30 Millionen Euro geltend, wie ein Sprecher des Stuttgarter Landgerichts am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Ein zweites Verfahren - gegen Porsche und eine weitere, ungenannte Volkswagen-Gesellschaft - ist aktuell in Braunschweig anhängig. Zuvor hatten die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und die „Braunschweiger Zeitung“ berichtet.