7 Gegner der Corona-Maßnahmen fuhren am Freitag zur Hauptverkehrszeit hupend durch Teile der Ludwigsburger Innenstadt und mehrere Stadtteile. Foto: factum/Jürgen Bach

In rund 300Fahrzeugen verbreiten Gegner der Corona-Maßnahmen und der Impfungen hupend und mit Plakaten ihre Botschaften in Ludwigsburg und Asperg. Sie legen Teile des Feierabendverkehrs lahm, ernten Unverständnis, aber auch Applaus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - „Zum Beispiel darf jedes teilnehmende Fahrzeug nur mit zwei Personen besetzt sein und innerhalb von bebauten Gebieten ist das Hupen zu unterlassen.“ Das hatte Ludwigsburgs Erster Bürgermeister Konrad Seigfried am Donnerstag noch in der gemeinsamen Pressemitteilung der Stadt Ludwigsburg und des Polizeipräsidiums zu den Auflagen gesagt, unter denen die Demonstration von Lockdown-Gegnern und Coronaimpfkritikern genehmigt worden war. Das geht am Freitagabend gründlich in die Hose: So viel Gehupe und Sirenengeheul mitten in der Stadt dürfte es schon lange nicht mehr gegeben haben in Ludwigsburg.