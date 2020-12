Fünf Fahrzeuge in Unfall verwickelt – drei Personen verletzt

Durch den Unfall staute sich Verkehr auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. (Symbolfoto)

Bei einem Auffahrunfall am Autobahndreieck Leonberg werden am Samstag drei Personen verletzt. Fünf Fahrzeuge werden in Mitleidenschaft gezogen.

Leonberg - Bei einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen sind am Samstag am Autobahndreieck Leonberg (Kreis Böblingen) drei Personen verletzt worden. Ein 44-jähriger Opel-Fahrer war gegen 11.45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Überleitung aus München kommend in Richtung Heilbronn unterwegs, das berichtet die Polizei.

Er musste seinen Wagen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine dem Opel folgende 18 Jahre alte VW-Fahrerin sowie ein hinter dem VW fahrender 56-jähriger BMW-Fahrer erkannten dies offensichtlich zu spät. Beide fuhren jeweils auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Zwei Personen kommen ins Krankenhaus

Dem Fahrer eines Maserati gelang es, hinter der Unfallstelle anzuhalten. Doch ein 20-jähriger Suzuki-Fahrer fuhr ihm ins Heck. Der 42-jährige Maserati-Fahrer, dessen 45 Jahre alter Beifahrer und der Fahrer des auffahrenden Suzuki wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die beiden Insassen des Maserati kamen in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen der Überleitung gesperrt werden. Dadurch staute sich der Verkehr auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf etwa vier Kilometer. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 25.500 Euro geschätzt.