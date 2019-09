6 Die Polizei hat Entwarnung gegeben, der Verkehr auf der A8 rollt nach dem heftigen Unfall dort wieder. Foto: 7aktuell.de/ MK/www.7aktuell.de/MK

Ein Unfall führt zu einem Trümmerfeld auf der A8, die Autobahn muss bei Esslingen voll gesperrt werden. Die Fahrzeuge sind jetzt abgeschleppt, die Fahrbahnen in beide Richtungen wieder offen.

Esslingen - Ein Unfall auf der A8 auf Höhe der Ausfahrt Neuhausen/Denkendorf (Kreis Esslingen) hatten den Verkehr dort in beide Fahrtrichtungen komplett zum Erliegen gebracht. Die Polizei sprach von herumliegenden Trümmerteilen. Jetzt rollt der Verkehr langsam wieder an, die Autobahn ist in beide Richtungen jeweils auf einem Streifen wieder frei. „Wir gehen von nicht mehr als zwei Kilometer verbleibendem Stau aus“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagabend gegen 23 Uhr.

Auch zum Unfallhergang ist mittlerweile mehr bekannt. Laut Polizei kam ein Fahrzeug links auf eine Leitplanke ab, kollidierte mit dieser und steuerte dann gegen. Das führte zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Die Fahrer beider Fahrzeuge, die mittlerweile abgeschleppt sind, zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Erste Schätzungen der Polizei beziffern den Sachschaden auf 30.000 Euro.

Zum Alter und Geschlecht der Unfallbeteiligten hatte die Polizei noch keine Erkenntnisse.