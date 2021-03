5 Auf der A81 ereignete sich ein Unfall. Foto: 7aktuell.de/ Hessenauer/7aktuell.de | Hessenauer

Eine 23 Jahre alte Frau fährt in Richtung Stuttgart, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert und in einer Kurve von der Straße abkommt. Das Auto schleudert anschließend etwa 200 Meter weiter.

Stuttgart - Bei einem Verkehrsunfall auf der A81 nahe Stuttgart sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr eine 23 Jahre alte Frau in Richtung Stuttgart, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in einer Kurve von der Straße abkam.

Das Auto stieß gegen die Leitplanken und schleuderte anschließend etwa 200 Meter weiter, bevor es zum Stehen kam. Ein Auto konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und streifte das Fahrzeug der jungen Frau. Der Fahrer wurde ebenso wie die 23-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

