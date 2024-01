Autobahn bei Rutesheim: Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten – A8 voll gesperrt

1 Die Sperrung dürfte nach derzeitigen Informationen der Polizei noch längere Zeit andauern. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein schwerer Unfall ereignet sich am Freitagnachmittag auf der A8 bei Rutesheim (Kreis Böblingen). Die Autobahn Richtung München sowie die Auffahrt Rutesheim ist derzeit voll gesperrt.











Mehrere Personen wurden bei einem schweren Unfall auf der A8 in Richtung München am Freitag gegen 15.25 Uhr verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Die Autobahn ist derzeit voll gesperrt. Auch die Auffahrt Rutesheim (Kreis Böblingen) ist im Moment nicht befahrbar. Die Polizei empfiehlt, unbedingt der U11 zu folgen und nicht über Leonberg zu fahren. Auch in Richtung Karlsruhe staut es sich offenbar inzwischen mindestens bis Leonberg-Ost. Die Sperrung dürfte nach derzeitigen Informationen der Polizei noch längere Zeit andauern.