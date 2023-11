Autobahn bei Neuhausen: Schwerverletzte nach Unfall auf A 8 in Klinik geflogen

1 Das Auto der 28-Jährigen wurde unter den Lastwagen geschoben. Foto: /7aktuell.de/Alexander Hald

Eine 28-jährige Autofahrerin stößt am Mittwochmorgen bei Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) mit einem Sattelzug zusammen. Die Frau wird schwer verletzt und per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Kilometerlanger Stau im Berufsverkehr.











Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr hat sich auf der A 8 bei Neuhausen auf den Fildern ein schwerer Unfall ereignet, wodurch eine 28 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden ist, teilt die Polizei mit. Die Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, heißt es im Bericht weiter. Demnach war die Autobahn wegen des Unfalls knapp eine Stunde bis gegen 8 Uhr in Fahrtrichtung München voll gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Um kurz nach 9 Uhr etwa staute sich der Verkehr nach den Angaben noch auf 18 Kilometern Länge.