Bauarbeiten auf der A 8 bei Neuhausen stehen kurz bevor. Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilt, erneuert sie zwischen den Anschlussstellen Messe und Neuhausen die Fahrbahn in Fahrtrichtung München. Dabei ist aber mit Beeinträchtigungen des Verkehrs in beide Richtungen zu rechnen. Schon jetzt stauen sich die Fahrzeuge im morgendlichen Berufsverkehr.

Baustart ist zwar erst am 27. März. Der Aufbau der Verkehrssicherung habe aber bereits am 11. März begonnen, wie es in der Mitteilung heißt. Dieser hat die nächtliche Sperrung einzelner Fahrstreifen in Fahrtrichtung München zur Folge. Außerdem werden sie verengt, und ein Fahrstreifen in Richtung München wird auf die Gegenrichtung verschwenkt. In Fahrtrichtung Karlsruhe steht nach Auskunft der Autobahn GmbH bereits die Betonschutzwand für die geplante Verkehrsumlegung. Die Fahrspuren seien verengt und darum die Geschwindigkeit auf Tempo 80 beschränkt.

Darüber hinaus wird vom 22. März bis Ende April die Anschlussstelle Neuhausen in Fahrtrichtung München gesperrt. Die Umleitung führt über die Ausfahrt Esslingen. Das Projekt werde voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.