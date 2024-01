1 Die Polizei sperrte die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Foto: dpa/Patrick Seeger

Die A81 bei Herrenberg muss am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden. Grund ist ein brennender Lkw. Das ist bislang bekannt.











Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen auf der A81 bei Herrenberg (Kreis Böblingen) in Brand geraten. Die Autobahn musste in diesem Bereich in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden (Stand: 7.15 Uhr).