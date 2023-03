1 Die Polizei sperrte die A94 in Bayern aufgrund einer Höhenwarnung, ausgelöst durch eine Palme. Foto: Autobahnpolizei Mühldorf

Die Autobahn 94 in Richtung München musste vor einem Tunnel gesperrt werden. Der Grund: Eine Palme mit einer Höhe von 4,70 Metern auf einem Anhänger löste eine automatische Höhenkontrolle aus.









Aufgrund einer zu hohen Palme wurde auf der Autobahn 94 in Richtung München ein Tunnel auf Höhe Ampfing für kurze Zeit gesperrt. Die Palme auf einem Autoanhänger löste am Sonntagmittag mit einer Höhe von 4,70 Metern am Tunnel Wimpasing die automatische Höhenkontrolle aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es habe sich für circa eine halbe Stunde ein Stau von rund drei Kilometern gebildet.

Der 54-jährige Autofahrer befestigte anschließend die Palmenkrone auf dem Seitenstreifen mit Spanngurten dergestalt, dass er den Tunnel dann befahren konnte. Er hatte die Pflanze zuvor in Niederbayern gekauft und wollte sie mit dem Auto nach Ulm transportieren.