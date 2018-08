Autobahn 81 in Richtung Stuttgart Stundenlange Vollsperrung nach Unfall

Von red/pj 19. August 2018 - 21:44 Uhr

Drei Autos sind bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Autobahn 81 verwickelt. Ein Abschnitt in Fahrtrichtung Stuttgart muss dafür zeitweise voll gesperrt werden.





Rottenburg am Neckar - Bei einem schweren Unfall mit drei Fahrzeugen am Sonntagabend auf der Autobahn 81 sind mehrere Personen verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 18.40 Uhr zwischen Rottenburg am Neckar und dem Schönbuchtunnel. Zunächst hieß es, dass es fünf Verletzte gab, später korrigierte die Polizei die Zahl auf acht Personen nach oben.

Die Strecke war Fahrtrichtung Stuttgart bis 21 Uhr wegen Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Anschließend wurde zunächst der Standstreifen für den Verkehr freigegeben, wenig später auch die rechte Spur. Die linke Fahrbahn ist nachwievor durch Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf mehr als 20 Kilometer.

So sieht die derzeitige Verkehrslage um den Unfallort aus.