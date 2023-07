1 Noch vor Eintreffen der Polizei fuhr der Unfallverursacher weiter (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Weil ein 69 Jahre alter Mann seinen Wohnwagen nicht richtig angekoppelt, verliert er den Anhänger auf der A8 bei Ulm. Was kommt jetzt auf den Fahrer zu?









Auf der A8 am Kreuz Ulm/Elchingen hat ein Autofahrer seinen Wohnwagen verloren. Der Anhänger löste sich am Donnerstagabend von dem Auto, kam ins Schleudern und krachte schließlich gegen die rechte Schutzplanke, wie die Polizei am Freitag mitteilte.