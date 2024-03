Ein Senior verwechselt offenbar das Brems- mit dem Gaspedal und landet in Gerlingen im Wartezimmer einer Arztpraxis. Dort wird eine Frau durch Glassplitter leicht verletzt, es entsteht hoher Schaden.

Ein 75 Jahre alter Audi-Fahrer ist am Donnerstagmorgen mit seinem Fahrzeug ins Wartezimmer einer Arztpraxis in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) gekracht. Der Senior hatte offenbar das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt.

Wie die Ludwigsburger Polizei meldet, wollte der 75-Jährige gegen 9.45 Uhr wohl sein Fahrzeug auf einem Parkplatz vor der Praxis abstellen, kurz darauf stand er im Wartezimmer – allerdings mit seinem Audi.

Lesen Sie auch

Die Feuerwehr schob den Audi aus der Praxis auf den Parkplatz

Während des Einparkens hatte der Mann offenbar die Kontrolle verloren und war durch die Verglasung gekracht. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurde eine 73-jährige Frau, die sich während des Vorfalls im Wartezimmer aufhielt, durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug des Seniors entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der an der Hausfassade, den Fenstern und im Innenraum der Arztpraxis entstandene Schaden wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr schob den Audi aus der Praxis auf den Parkplatz, wo er später abgeschleppt wurde.