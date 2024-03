Auto kollidiert mit Motorrad: Motorradfahrer bei Unfall in Steinenbronn schwer verletzt

1 Zur Versorgung des verletzten Motorradfahrers war am Freitagnachmittag ein Rettungshubschrauber im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Sauer

Zur Versorgung des Motorradfahrers war am Freitagnachmittag ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Autofahrer hatte den Motorradfahrer beim Abbiegen mutmaßlich übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.











Bei einem Unfall am späten Freitagnachmittag in Steinenbronn ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 61-Jähriger gegen 16.10 Uhr mit seinem Smart auf der Umgehungsstraße in Steinenbronn (Landesstraße 1208) in Fahrtrichtung Leinfelden und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich das aus Richtung Leinfelden entgegenkommende Motorrad eines 35-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.