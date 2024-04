1 Mit einem spitzen Gegenstand wurde auch der Hyundai traktiert. Foto: dpa

Ein Auto wird in Leonberg-Höfingen zum wiederholten Mal zum Ziel von einem oder mehreren Unbekannten. Der Besitzer wird auch bedroht. Die Polizei hat keine Hinweise auf den oder die Täter.











Link kopiert



Das Auto zerkratzt, mit Fäkalien beschmiert, die Radmuttern gelöst, eine Drohung am Scheibenwischer – und das alles über einen längeren Zeitraum. Es klingt wie ein schlimmer Albtraum, was die Polizei da vor Kurzem vermeldete. Der jüngste Vorfall in Höfingen datiert aus der Nacht vom 4. auf den 5. April. Bislang unbekannte Täter haben zum wiederholten Mal einen blauen Hyundai ins Visier genommen, der in der Goldäckerstraße am Straßenrand abgestellt war. Was diesmal geschah: Das Fahrzeug wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt sowie mit verdünnten Fäkalien beschmiert, die sogar ins Lüftungssystem des Autos gelangten. Es entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren tausend Euro.