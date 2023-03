Auto erfasst Frau in Kornwestheim

1 Einsatz in Kornwestheim: Bei einem Unfall sind zwei Senioren in der Stammheimer Straße verletzt worden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine Seniorin wird am Dienstag bei einem Unfall in der Stammheimer Straße in Kornwestheim schwer verletzt. Sie wurde über eine Motorhaube geschleudert. Auch der Fahrer des Mercedes muss ins Krankenhaus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zwei Verletzte und 7000 Euro Schaden sind das Resultat eines Unfalls, der sich am Montag gegen 14.20 Uhr in der Stammheimer Straße in Kornwestheim ereignet hat. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer bog dort nach links ab, um wohl auf einem der Parkplätze parallel der Straße zu parken. Weil er dabei aber Gas und Bremse verwechselte, beschleunigte sein Auto plötzlich und fuhr über den Bürgersteig.

Auto prallt gegen Laternenmast

Der Wagen fuhr eine Treppe neben den Parkplätzen hinunter und wieder auf die Stammheimer Straße. Dort übersah er eine 80-jährige Fußgängerin, die die Stammheimer Straße überquerte. Die Frau wurde vom Auto erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Danach stürzte sie auf die Straße. Der Fahrer kam erneut nach links ab und prallte gegen einen Laternenmast. Die 80-Jährige wurde mit schweren, der Fahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 84-Jährigen. Die Straße war eineinhalb Stunden gesperrt.