Europapark, Phantasialand, Tripsdrill – in Deutschland finden sich jede Menge Freizeitparks, die auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind. Trotz dieser namhaften Konkurrenz hat es der vergleichsweise kleine Schwaben-Park in Kaisersbach schon zum zweiten Mal geschafft, bei einer Liste der besten Erlebnisparks sehr weit oben zu landen.

Das Reiseportal Travelcircus – ein Berliner Unternehmen, das seit dem Jahr 2014 online Reisen anbietet – hat ihn zum viertbesten seiner Art gekürt. Neben Eintrittspreisen, Öffnungszeiten, Bewertungen, Besucherzahlen, Bekanntheitsfaktor und Instagram-Posts wurde auch der Spaßfaktor der Attraktionen untersucht und kategorisiert. Wie schon im vergangenen Jahr schaffte der Schwaben-Park es auf Platz vier. Damit befindet er sich noch vor deutlich größeren Mitbewerbern wie dem Tripsdrill (Platz 7), dem Holiday-Park (Platz 9) oder dem Legoland Deutschland, das auf Platz 21 von 25 gelandet ist. Vor dem Schwaben-Park befinden sich nur der Heide-Park (3. Platz), Hansa-Park (2. Platz) und Europa-Park (1. Platz). Bereits im vergangenen Jahr war der Park auf dem vierten Platz gelandet.

In diesen Kategorien bekommt der Schwaben-Park Bestnoten

Besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte zur sehr guten Gesamtnote beigetragen haben. In dieser Kategorie erzielte der Schwaben-Park 4,95 von möglichen 5 Punkten und ist in diesem Bereich damit der am besten bewertete Park. Dass in Kaisersbach nicht nur ältere, sondern auch kleine Besucher Spielgeräte und Fahrgeschäfte finden, schlägt sich auch in der Wertung „Spaßfaktor für jedes Alter“ nieder, hier erreicht der Schwaben-Park einen Wert von 4,87 und landet in dieser Kategorie auf Platz 2.

In Kaisersbach nimmt man diese Nachricht mit großer Freude auf: „Wir sind sehr stolz, dass wir zu den 25 beliebtesten Freizeitparks in Deutschland gehören und mit Platz vier sogar ganz vorne dabei sind“, so der Geschäftsführer André Hudelmaier. „Dies zeigt, dass unser Weg, ein Familien-Angebot auch für die Kleinsten zu haben, sich bewährt.“