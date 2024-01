Auswertung von Campinginfo: Die 7 besten Campingplätze Baden-Württembergs

Ein Campingplatz muss heutzutage mehr zu bieten haben als einen Stellplatz und einen Wasseranschluss, um den Ansprüchen der Camper gerecht zu werden. Manche Betreiber machen ein regelrechtes Wettrennen um die komfortabelste Ausstattung und das beste Unterhaltungsangebot. Dieses reicht von Animationsprogrammen über Fitnessstudios bis hin zu kleinen Urlaubressorts mit edlen sanitären Anlagen. Die Plattform Campinginfo hat in ihrer jüngsten Auswertung die besten Campingplätze in Europa ausgezeichnet. Unter den Top 100 sind auch sieben Plätze in Baden-Württemberg.

1. Camping Kirchzarten

Der beste Campingplatz Baden-Württembergs kommt laut der Auswertung von Campinginfo aus dem Schwarzwald. Die Gewinner aus Kirchzarten im Südschwarzwald werben damit, dass sie neben ihren regulären Campingplätzen auch luxuriöse Ferienwohnungen anbieten. Sicherlich dürften sich die Besucher bisher über die nahe gelegenen Ausflugsziele in der Natur gefreut haben. Auf dem Campingplatz gibt es neben Wellnessangeboten auch Unterhaltungsprogramme für Kinder samt eines eigenen Maskottchens. In dem Ranking der Top 100 schafft es Kirchzarten auf Platz 29.

2. Campingpark Lug ins Land

Ebenfalls im südlichen Schwarzwald befindet sich im Dreiländereck Deutschland, Schweiz und Frankreich ein Campingplatz in Bad Bellingen-Bamlach, der sich großer Beliebtheit unter Campern erfreut. Neben günstigen Ausflugszielen nach Basel gibt es auch die Möglichkeit bei Traktortouren mitzumachen oder an einer Weinlese teilzunehmen. Ein Merkmal, das gerade auf einem Campingplatz sicherlich nicht zu unterschätzen ist, sind die sanitären Anlagen. In Lug ins Land werben die Betreiber mit ihrem 5-Sterne-Sanitärhaus, das mit Marmor und Granit ausgestattet ist. Sicherlich kein schlechtes Angebot, wenn man den gesamten Sommer dort verbringen will und keine eigene Toilette im Camper mitbringt.

3. Albcamping Westerheim

Zwischen Stuttgart und München befindet sich im Alb-Donau-Kreis einen Campingplatz, der auch im tiefsten Winter Besuchern ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm bietet. Jüngst wurde der Campingplatz für eine Reportage ein Jahr lang vom SWR begleitet. In Westerheim gibt es eine große Poolanlage mit mehreren Becken, einen eigenen Markt und ein Restaurant. Das Ungewöhnliche ist zudem die Höhenlage von 820 Metern. Doch neben den Fahrrad- und Wanderwegen, auf denen man die Lage selbst erkunden kann, gibt es in der näheren Umgebung Ausflugsziele wie das Legoland in Günzburg, die mittelalterliche Münsterstadt Ulm oder das ungewöhnliche Naturphänomen des Blautopfes in Blaubeuren.

4. Kur-Camping Kreuzhof in Lenzkirch

Die Gemeinde Lenzkirch hat die offizielle Bezeichnung Heilklimatischer Kurort, weil selbst das Klima in der Gemeinde im Hochschwarzwald therapeutisch wirksam sein soll. Dort befindet sich der Campingplatz Kreuzhof, wo Besucher auch im Winter ein individuelles Programm beim Saunagang oder Skifahrten wahrnehmen können. Betrieben wird der Platz von der Familie Rogg. Diese bewirtschaftet zudem in der sechsten Generation ein Brauereigasthaus, in dem neben der badischen Küche auch eigenes Lenzkircher Bier konsumiert werden kann. Für Ausflüge ohne das Wohnmobil kann man zudem ein Elektroauto mieten. Im Sommer könnte man beispielsweise einen der zahlreichen Badeseen in der näheren Umgebung besuchen.

5. Erholungsanlage St. Leoner See

Am Sankt Leoner See im Süden des Rhein-Neckar-Kreises befindet sich mit der Erholungslage ein Campingplatz, der insbesondere jene Besucher anzieht, die Wassersportarten wie Wasserski praktizieren wollen. Man kann aber auch bei Tauchgängen die Unterwasserwelt des Sees entdecken. Zudem gibt es abgesperrte Nicht-Schwimmer-Bereiche oder einfach die Möglichkeit, mit dem Schlauchboot auf dem See zu paddeln.

6. Camping Bankenhof, Hinterzarten am Titisee

Etwa 25 Kilometer östlich von Freiburg findet man ebenfalls an einem See im Südschwarzwald gelegen den Campingplatz Bankenhof. Dort kann man neben einem Stellplatz auch eine Ferienhütte für maximal zwei Personen für 60 Euro die Nacht mieten. Zum Unterhaltungsprogramm zählen zum einen Angebote für Kinder wie Gokarts fahren, Kinderkino oder Angeln mit Angelschein. Im Winter kann man im Wintersportzentrum Hinterzarten Ski und Snowboard fahren, im Sommer kann man schwimmen und wandern.

7. Sperrfechter Freizeitpark in Oedheim

Zunächst mal die gute Nachricht für die Campinggäste des Sperrfechter Freizeitparks im Heilbronner Land: Zuliebe der Camper werden keine Bade- und Angelgäste von außerhalb mehr aufgenommen. Diese Nachricht ist den Betreibern des Parks wichtig, denn immerhin soll die Abgeschiedenheit und die Natur ein Anreiz für Besucher sein, den Ort zu besuchen. Zudem gibt es eine Tret- und Kneippanlage sowie eine Schwefelquelle, deren Wasser für Badegäste eine heilende Wirkung verspricht. Zudem kann man schwimmen, Tennis spielen oder abends die Tanzveranstaltung in der Gaststätte aufsuchen.