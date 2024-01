Australien: „Hercules“ - Eine der giftigsten Spinnenarten der Welt entdeckt

1 Nördlich von Sydney ist eine riesige männliche Sydney-Trichternetzspinne entdeckt worden. Foto: imago images/Cover-Images/ via www.imago-images.de

Die australischen Sydney Funnel-webs sind die giftigsten Spinnen der Welt. Besonders gefährlich sind die Männchen. Jetzt wurde ein Rekord-Exemplar gefangen - und soll fortan helfen, Leben zu retten.











Gefährlicher Rekordfund in Australien: Nördlich von Sydney ist eine riesige männliche Sydney-Trichternetzspinne entdeckt worden. Die gefürchteten Sydney Funnel-webs, wie sie in ihrer Heimat heißen, sind eine der giftigsten Spinnenarten der Welt und können einen Menschen in weniger als einer Stunde töten. Das auf den Namen Herkules getaufte Exemplar sei von Beinspitze zu Beinspitze 7,9 Zentimeter lang und übertreffe damit den bisherigen Rekordhalter Colossus, berichtete der australische „Guardian“ am Freitag unter Berufung auf den Australian Reptile Park.