1 Im Biergarten Hallo Emil wird Rhabarber Soda oder Quitte Spritz geschlürft. Foto: Lichtgut/Michael Latz

Am Wochenende wird es sonnig! Grund genug, kühles Bier oder Apfelsaftschorle an der frischen Luft zu genießen. Wir haben eine Auswahl an Biergärten, die schon geöffnet haben.











Link kopiert



Am Samstag steigt das Thermometer in fast schon frühsommerliche Höhen. Zum Glück gibt es einige Orte in Stuttgart, an denen man Essen und Trinken an der frischen Luft genießen kann. Hier unsere Auswahl: