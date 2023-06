6 Das Relegations-Hinspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden wurde von Fan-Ausschreitungen überschattet. Foto: IMAGO/Jan Huebner/Andreas Volz

Ausnahmezustand beim Relegations-Hinspiel zur 2. Fußball-Bundesliga: Nachdem der Drittligist SV Wehen Wiesbaden zum 4:0 getroffen hatte, warfen Bielefelder Fans Feuerwerkskörper auf den Rasen. Die Partie wurde unterbrochen.









Arminia Bielefeld droht nach einem Debakel im von Fan-Ausschreitungen überschatteten Relegations-Hinspiel der zweite Abstieg nacheinander. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat verlor beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden 0:4 (0:1) und steht vor dem Rückspiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) in Bielefeld mit dem Rücken zur Wand. Ein Sturz in die Drittklassigkeit hätte für die Arminia gravierende Folgen – in der Schlussphase sorgten Bielefelder Fans für Chaos und eine minutenlange Unterbrechung.