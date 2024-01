Ausschreitungen am Römerkastell: Erste Anklage nach Eritrea-Krawallen

1 Mit einem großen Kräfteaufgebot stoppte die Polizei die Ausschreitungen am Römerkastell. Foto: red/Schumacher

Die juristische Aufarbeitung der Krawalle am Römerkastell im Spätsommer geht in die nächste Runde: Demnächst beginnt der erste Prozess gegen einen Beteiligten. Eine Information über den ersten Beschuldigten ist besonders brisant.











Es sind Steine, Stangen und Fäuste geflogen am Nachmittag des 16. September 2023. Wütende Kritiker der eritreischen Regierung waren zum Römerkastell gekommen, wo eine Veranstaltung eines ebenfalls eritreischen Vereins stattfand. Die Polizei musste sie vom Saal fernhalten und wurde selbst zur Zielscheibe der Wut und Gewalt. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine erste Anklage erhoben, gegen einen 26 Jahre alten Mann. Er sitzt seit jenem Samstag im September in Untersuchungshaft. Und es ist nun mit der Anklage bekannt geworden, dass der junge Mann nicht zum ersten Mal an Krawall dieser Art beteiligt gewesen ist. Er sei auch bei Ausschreitungen im hessischen Gießen am 8. Juli 2023 dabei gewesen, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Die Anklage wurde zum Amtsgericht Bad Cannstatt erhoben.