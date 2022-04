Auslosung zur WM in Katar

5 Das deutsche Team zählt bei der WM zum erweiterten Favoritenkreis. Foto: IMAGO/ULMER Pressebildagentur/IMAGO/ULMER

Am Freitagabend fand in Katar die Auslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 statt. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase unter anderem auf Spanien.















Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt bei der WM in Katar in der anspruchsvollen Gruppe E gegen Spanien, Japan und Costa Rica oder Neuseeland. Das ergab die Auslosung am Freitag im Messezentrum von Doha. Die erste Weltmeisterschaft im arabischen Raum wird vom 21. November bis 18. Dezember ausgetragen.

Erster deutscher Gegner wird am 23. November Japan sein, es folgt das Duell mit dem Gruppenkopf Spanien am 27. November. Im letzten Gruppenspiel werden Bundestrainer Hansi Flick und sein Team am 1. Dezember von Costa Rica oder Neuseeland gefordert. Die beiden Nationen müssen im Juni noch zum interkontinentalen Play-off-Spiel um ein WM-Ticket antreten.