Das sind die aktuellen Corona-Regeln in den Bundesliga-Stadien

Auslastung mit 2G, 3G und Co.

Die Mercedes-Benz Arena darf wieder voll ausgelastet werden.

In der Fußball-Bundesliga dürfen die Fans vermehrt in die Stadien zurück. Während die Arenen mancherorts wieder komplett gefüllt werden dürfen, gibt es an anderen Standorten noch keine Vollauslastung. Ein Überblick.















Stuttgart - Lange Zeit mussten die Fußball-Fans darauf warten – nun dürfen sie nach und nach in die Stadien der Bundesliga zurückkehren. Am vergangenen Wochenende waren die Arenen so gut gefüllt wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Doch die Skepsis bleibt – denn die meisten Vereine konnten nicht alle verfügbaren Karten verkaufen.

König Fußball muss mehr denn je um seine Anhänger kämpfen. Sein Stellenwert ist für viele Menschen in der Coronazeit gesunken. Dies besagt zumindest eine von Borussia Dortmund in Zusammenarbeit mit der TU Dortmund und der FH Dortmund durchgeführte Studie. Demnach bewerteten vor Beginn der Pandemie 80 Prozent der 28.000 befragten BVB-Fans den Stellenwert des Fußballs in ihrem Leben mit hoch, im Frühjahr 2021 waren es gerade mal noch die Hälfte.

Welche Corona-Regeln in den einzelnen Stadien derzeit gelten und wie viele Plätze jeweils zur Verfügung stehen, haben wir in unserer Bildergalerie zusammengefasst. Viel Spaß beim Durchklicken.