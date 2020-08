Corona-Ausbruch bei Party in Stuttgart Stadt fühlt sich „an Ischgl erinnert“

Wegen eines Corona-Ausbruchs nach einer Geburtstagsparty in einem Club appelliert die Stadtverwaltung an die Clubbetreiber, sich an die geltenden Vorgaben zu halten. Die Gruppe der Betroffenen wehrt sich gegen Vorwürfe, sie habe sich völlig sorglos verhalten.