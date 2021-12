Ausgediente Christbäume in Stuttgart

Christbäume können auch kompostiert werden.

Komplett abgeschmückte Weihnachtsbäume können ab 28. Dezember an den Sammelplätzen abgelegt werden. Die Abholung erfolgt dann ab dem 7. Januar.















Stuttgart - Etliche tausend Weihnachtsbäume erstrahlen auch dieses Jahr in Stuttgarts Wohnzimmern wieder in festlichem Glanz. Doch wohin mit dem Baum nach dem Fest? Das kommt darauf an, wie Bäume und Zweige beschaffen und dekoriert sind. Es gibt umweltfreundliche Optionen.

Weihnachtsbäume aus Kunststoff kann man über die Restmülltonne und die Wertstoffhöfe entsorgen. Echte Zweige mit Dekospray gehören ebenfalls in die Restmülltonne. Sie enthalten umweltbelastende Bestandteile und können nur thermisch verwertet werden. Umweltverträglicher und genauso festlich können Weihnachtsbäume mit wiederverwendbarem Schmuck dekoriert werden.

Markus Töpfer, Geschäftsführer des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS), plädiert für grüne Weihnachten durch Abfallvermeidung: „Noch nachhaltiger ist es, einen Baum mit Wurzeln im Topf, am besten aus regionalem Anbau, weihnachtlich zu schmücken. Echte Bäume sind für Groß und Klein oft der Inbegriff von Weihnachten. Schön, wenn dann nach dem Fest möglichst wenig Abfall übrig bleibt. Ein Baum mit Wurzeln lebt weiter und kann viele Jahre Weihnachtsfreude schenken. Idealerweise findet sich im Garten ein Plätzchen zum Auspflanzen. Das erhöht den Baumbestand insgesamt und hilft, klimaschädliches CO2 zu binden. Wer keinen eigenen Garten hat, kann den Baum verschenken.“

Christbäume werden zu kostbarem Kompost

Grundsätzlich verrotten Weihnachtsbäume und Zweige wie anderer Bioabfall und werden zu hochwertigem Kompost. Dazu ist es wichtig, den Weihnachtsschmuck komplett zu entfernen. Er kann giftige Schwermetalle wie Blei enthalten, was zu Belastungen beim Kompostieren und Vergären führt. Auch Reste von Lametta, Engelshaar und Kerzen oder Aufhänger von Weihnachtskugeln sind Störstoffe, die es im Bioabfall zu vermeiden gilt. Für vollständig abgeschmückte Weihnachtsbäume und Zweige stehen mehrere Entsorgungs- und Recyclingwege zur Verfügung: Mit einem eigenen oder geliehenen Häcksler lassen sich aus dem Weihnachtsbaum kleine Holzschnipsel herstellen, die Hobbygärtner bestens zum Mulchen verwenden oder auf den eigenen Kompost geben können. Tannenzweige eignen sich als Frostschutz auf Beeten, Gräbern und Pflanzgefäßen auf Balkon und Terrasse. Ansonsten passen Zweige und dünne Ästchen in die Biotonne oder bereichern den Kompost. Die Stuttgarter Häcksel- und Kompostplätze nehmen im Rahmen der Grüngutannahme abgeschmückte Weihnachtsbäume an.

Die AWS bietet zusätzlich den Service der kostenfreien Christbaumsammlung auf gekennzeichneten Plätzen. Komplett abgeschmückte Bäume können ab 28. Dezember an den Sammelplätzen abgelegt werden, solange die Plätze als Sammelplätze ausgewiesen sind. Die Abfuhr erfolgt ab 7. Januar 2022 nach und nach mehrmals pro Sammelplatz. Ist die Kennzeichnung entfernt und der Platz gereinigt, erfolgt keine weitere Abfuhr.