Vaihingen an der Enz - Wer sich mit Anita Götz zum Wandern verabredet, der sollte sich auf Muskelkater am nächsten Tag einstellen. Nicht unbedingt deshalb, weil der elf Kilometer lange und 190 Höhenmeter umfassende See- und Waldrundweg zu den Seewaldseen extrem anspruchsvoll ist. Aber das, was Anita Götz unter Wandern versteht, dürfte für viele Menschen eher sehr schnelles Walken, beinahe Joggen, bedeuten. Die 64-Jährige ist nämlich nicht nur ehrenamtliche Ortsvorsteherin von Horrheim, sie trägt auch Zeitungen aus. „Bezahlten Frühsport“ nennt sie das. Und dementsprechend hoch ist ihr Tempo beim Laufen.