Ausflugstipp in Herrenberg

9 Wer wird denn da in den Seilen hängen? Der Herrenberger Waldseilgarten tut Körper, Kopf und Seele gut – von klein auf. Foto: Stefanie Schlecht

Durch den Wald fliegen, wie Tarzan in Netze springen, auf schwebenden Bierbänken balancieren – all das kann man im Waldseilgarten Herrenberg. Auch Kinder und Menschen mit Behinderung können sich hier austoben. Wir sind mit Parkleiterin Ina Bühler durchgeklettert.









Ina Bühler hakt ihre Karabiner auf dem Seil ein, setzt sich auf den Baumstamm-Hocker und lehnt sich zurück. „Als würde man auf dem Sofa sitzen“, sagt sie. „Gammelposition“ nennt sie das grinsend. „Bauch anspannen und in der Luft mit den Beinen Fahrrad fahren, dann dreht man sich nicht“, sagt sie. Dann fliegt sie los. Eine Hand am Seil ihres Gurtes, schwingt sie sich auf zwölf Metern Höhe lässig durch die Bäume. Mit ordentlich Schmackes kommt sie auf der Plattform beim nächsten Baum an. Gedreht hat sie sich natürlich nicht. Profi halt.