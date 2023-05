Das sind die schönsten Orte am Wasser in der Region

12 Ein perfekter Ort, um am Wasser zu entspannen, sind die Remsterrassen in der Waiblinger Talaue. Foto: Gottfried Stoppel

Der Sommer ist da – und damit auch das Bedürfnis, viel Zeit am Wasser zu verbringen. Ob Fluss, Bach oder See: In Stuttgart und der Region gibt es viele Möglichkeiten. Eine Übersicht über die schönsten Orte am Wasser.









Stuttgart und Region - Auch wenn der Sommer sich dieses Jahr eher durchwachsen zeigt, ist das Bedürfnis nach Entspannung und Bewegung am Wasser groß. Dafür muss man nicht immer einen der bekannten und an Wochenenden leider oft recht überlaufenen Badeseen in der Region Stuttgart besuchen. Manchmal tut es auch ein schöner Bach oder ein Spaziergang am Fluss.