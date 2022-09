11 Im Remstal gibt es sechs verschiedene Kugelbahnen – Ein Spaß für Groß und Klein. Foto: Heiko Potthoff (Remstal Tourismus) cf

Abenteuerwald, Märchenweg, oder doch lieber zur 800 Meter langen Kugelbahn? Mit Kindern kann man in den Wäldern der Region so einiges erleben: Die schönsten Waldausflüge finden Sie in unserer Bildergalerie.















„Warum in die Ferne schweife, sieh, das Gute liegt so nah“, schrieb schon der Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Ob er dabei an die Region Stuttgart dachte?

Er läge jedenfalls richtig, denn die Wälder in der Region bieten eine abwechslungsreiche Auswahl an zahlreichen Erlebnissen für die ganze Familie. Der Wald verbindet Bewegung mit Erholung; während die Eltern durchatmen, können die Kinder toben und die Natur entdecken. Sobald also Trinkflasche und Vesperdose im Rucksack verstaut sind, kann es losgehen, ganz unabhängig von Jahreszeiten.

Also entscheiden Sie sich: Abenteuerwald, Märchenweg, oder doch lieber zur 800 Meter langen Kugelbahn? Eine Zusammenfassung der schönsten Ausflugsziele im Wald sehen Sie in der Bildergalerie.