Ausflüge an Pfingsten in Stuttgart und Region

1 Hoppla: Wer hat sich denn da im Baum versteckt? Foto: Rebecca Anna Fritzsche

Wer in den Pfingstferien nicht reisen kann und will, für den haben wir Ideen für Ausflüge in der Region Stuttgart gesammelt, die auch in der Coronapandemie möglich sind.

Stuttgart - Es geht steil nach oben und manchmal fühlt man sich auf dem Waldweg zum Uhlbergturm auf den Fildern auch ein bisschen beobachtet. Kein Wunder, denn auf dem rund zweieinhalb Kilometer langen Kurs wird man quasi auf Schritt und Tritt begleitet von den 36 Fratzen, die ein Künstler in die Bäume gearbeitet hat. Es ist deshalb ein durchweg unterhaltsamer Spazierweg auf dem Fratzenweg zwischen Aichtal-Neuenhaus (Landkreis Esslingen) und dem Uhlbergturm in Filderstadt-Plattenhardt.

Adelbert Bachofer ist der Vater der Holzskulpturen, die dem Betrachter mal schaurig-schön, mal geheimnisvoll oder dann wieder grimmig entgegenblicken. Seine Gesichter schmiegen sich geschmeidig ins Wurzelwerk oder in Astlöcher. Einige sind leicht koloriert. 2008 hat er damit begonnen mit Kettensäge, Stecheisen und Klüpfel die einzelnen Charaktere zu schaffen. Die Bäume nehmen dabei keinen Schaden und holen sich pro Jahr etwa einen halben Zentimeter der Schnitzfläche zurück. Bachofer verziert am liebsten Eichen, Buchen und Robinien.

Einstein und Jakob der Verschmitzte

Wer mit Kindern unterwegs ist, kann ja einen kleinen Wettbewerb veranstalten, wer beim Gesichtersuchen die meisten Fratzen auf dem Weg nach oben entdeckt. Die meisten finden bei der ersten Tour nicht alle Gestalten. Das ist eine Herausforderung für den nächsten Besuch. Oder man gibt den Fratzen lustige Namen. Die hat auch Bachofer einigen seiner Geschöpfe verpasst: Jakob der Verschmitzte etwa, und der mit der großen roten Zunge heißt natürlich Einstein.

Grandiose Aussicht

Oben wartet dann der Uhlberg auf einer Höhe von 469 Meter. Die Aussicht ist grandios mit dem Blick auf die Schwäbische Alb vom Plettenberg bis zum Hohenstaufen. Noch besser ist der Blick vom Uhlbergturm, der aber nur am Wochenende geöffnet ist. Ein guter Startpunkt für die Tour ist der Bonländer Weg in Neuenhaus. Hier ist auch das Atelier des Fratzen-Schöpfers. Adelbert Bachofer freut sich immer über Besuch: Steht das Ausstellungsstück draußen, darf man gerne reinkommen. Und wer will, kann dann eine von Bachofers Holzskulpturen erwerben und sich in den eigenen Garten oder den Balkon stellen als Erinnerung an einen besonderen Ausflug.

Wissenswertes zur Tour: Der Uhlbergturm ist im Sommer samstags von 13 bis 18 Uhr sowie sonntags und an den Feiertagen von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das gilt auch für den Kiosk. Eingeweiht wurde der Turm, der vom Stuttgarter Architekten Professor Paul Schmohl entworfen und zunächst aus Holz gebaut war, 1903 mit einer Höhe von 22 Metern. 1963 wurde er abgerissen und aus Beton wieder aufgebaut.