Auseinandersetzung in Waiblingen: Heftige Prügelei am Alten Postplatz

1 Die Streitigkeiten unter zwei Gruppierungen sind am Donnerstagabend eskaliert. Foto: dpa /Klaus-Dietmar Gabbert

Bei dem Vorfall am Donnerstagabend in Waiblingen wurden nach Polizeiangaben auch Holzstöcke und Messer eingesetzt. Ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger wurden verletzt.











Link kopiert



Eine Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten hat am Donnerstagabend mitten in Waiblingen für großes Aufsehen gesorgt. In der Straße am Alten Postplatz, der zwischen dem Einkaufszentrum und dem Rems-Murr-Landratsamt gelegenen Hauptverbindung durch die Innenstadt, war es „zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen“ gekommen, wie ein Sprecher des für den Rems-Murr-Kreis zuständigen Polizeipräsidiums Aalen berichtet.